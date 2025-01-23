"Известия": пособия по беременности и родам студенткам повысят в 10 и более раз

Фото: depositphotos/EugeneGensyurovksy

Студентки, обучающиеся на очных отделениях, смогут получать повышенные пособия по беременности – до 74,9 – 235,4 тысячи рублей в зависимости от региона, пишет газета "Известия", ссылаясь на документ, подлинность которого подтвердил источник и Минтруд РФ.

Подход был построен на изменении правил расчета пособий. Сейчас декретные студенткам выплачивают вузы из федерального и региональных бюджетов. При этом их размер зависит от стипендии, которая в среднем составляет 2 000 – 5 000 рублей в месяц, то есть начинающие мамы могут рассчитывать на 9,3 – 23,3 тысячи рублей.

Законопроект увеличит размер пособия до 100% прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения в регионе, где проживает студентка. При этом размер стипендии учитываться не будет.

В Липецкой и Тамбовской областях, где в этом году установлен наименьший ПМ в 16 тысяч рублей, размер пособия достигнет почти 74,9 тысячи рублей. В то же время на Чукотке, где прожиточный минимум является самым высоким (около 50,5 тысячи), студентки смогут получать 235,4 тысячи рублей.

Законопроект предполагает дополнительные расходы из федерального бюджета, следует из документа. По расчетам Минтруда, в первый год будет необходимо 631,4 миллиона рублей.

В ведомстве уточнили, что инициативу в ближайшее время представят в общий доступ для общественного обсуждения, а в Госдуму ее внесут в весеннюю сессию. Ожидается, что проект примут в приоритетном порядке, потому что он был разработан по поручению президента, считает инсайдер, близкий к министерству.

Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей предложил повысить пособия по беременности и родам до прожиточного минимума, которые будут выплачиваться молодым женщинам в качестве первоочередной меры поддержки от государства. Президент призвал акцентировать внимание на студентках очных отделений вузов, колледжей, техникумов, которые планируют стать в будущем мамами.

Кроме того, максимальный объем декретной выплаты в 2025 году составит 794 тысячи рублей. Текущий показатель максимальной выплаты по декрету составляет 562 тысячи рублей.

