Максимальная декретная выплата составит 794 тыс руб в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Максимальный объем декретной выплаты в 2025 году составит 794 тысячи рублей, заявил глава Минтруда России Антон Котяков на заседании Госсовета по поддержке семей.

"Отдельный вопрос – это сохранение доходов работающих родителей в период рождения ребенка и ухода за ним", – цитирует его "Интерфакс".

Текущий показатель максимальной выплаты по декрету составляет 562 тысячи рублей. Работа по увеличению страховых выплат продолжится, заверил Котяков.

Кроме того, предельный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет с 49 тысяч до 69 тысяч рублей. Единое пособие увеличится на 14,8% за счет роста прожиточного минимума и с 1 января 2025 года превысит 17 тысяч рублей на одного ребенка.

Вместе с тем Владимир Путин предложил повысить пособия по беременности и родам до прожиточного минимума для молодых женщин. Он счел необходимым уделить особое внимание будущим мамам, которые являются студентками очных отделений вузов, колледжей, техникумов.

