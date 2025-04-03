Котяков: расширение выплат по беременности не направлено на стимулирование ранних родов

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Расширение региональных выплат по беременности на школьниц в Орловской области является мерой социальной поддержки для оказавшихся в трудной ситуации, а не стимулом ранних родов. Об этом заявил глава Минтруда России Антон Котяков, сообщает РИА Новости.

Министр напомнил, что единовременная выплата распространяется на девушек, находящихся на очной форме обучения. Мера прежде всего связана со статусом студенток и аспиранток, а не с возвратом, указал Котяков и добавил, что субъекты выделяют выплаты на всех обучающихся.

Вместе с тем глава ведомства отметил, что государство обязано обеспечить поддержку и помощь всем будущим матерям, если они в этом нуждаются.

Согласно указу губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в субъекте школьницы, вставшие на учет по беременности, могут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. До этого такую сумму могли получить только студентки вузов и училищ.

При этом глава региона объяснил, что в феврале 2025 года Минтруд рекомендовал принять такую норму всем регионам.

Например, беременные школьницы могут получить такую же выплату в Кузбассе. Как отмечалось в постановлении правительства региона, срок беременности у получательниц единовременной выплаты должен составлять 22 недели и более.