Депутат Останина заявила, что несовершеннолетних не нужно поощрять рожать

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Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала выплаты для школьниц в Орловской области, вставшим на учет по беременности, сообщает "Газета.ру".

В Орловской области внесли изменения в указ главы субъекта Андрея Клычкова, согласно которым за беременность и роды школьницы будут получать выплату в размере 100 тысяч рублей. До этого на поддержку могли рассчитывать только беременные, проходящие обучение в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

Останина заявила, что несовершеннолетних девушек не нужно поощрять рожать, пока они учатся в школе, так как для них роды и воспитание ребенка будет непосильной нагрузкой.

"Я за любые меры поддержки, кроме тех, которые могут спровоцировать искусственное стремление на получение этой меры", – подчеркнула парламентарий.

Она отметила, что организм несовершеннолетних девушек не готов к рождению ребенка, а также добавила, что не все родители могут потянуть появление еще одного члена семьи. В то же время, обратила внимание Останина, дети должны получить полноценное образование, так как образованный родитель может дать гораздо больше своему ребенку.

"Если школьница забеременела, то я никогда не выступала с рекомендацией прервать беременность. Если событие уже случилось, от этого никуда не уйти, и поддерживать надо", – указала депутат.

Вместе с тем она напомнила, что Орловская область стала одним из субъектов, где внедряется программа поддержки рождаемости. В рамках этой программы жители региона получают финансовую помощь из федерального бюджета за рождение детей. Тем не менее в программе не предусмотрена поддержка школьниц.

Ранее российское правительство утвердило стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей до 2036 года.

Программа предполагает расширение практики использования гибкого графика, дистанционного и иного формата работы для беременных женщин и сотрудников с детьми, синхронизацию режимов работы детсадов с графиками работы родителей с помощью создания дежурных групп, поощрение успешных практик работодателей по поддержке работников в семейными обязанностями.