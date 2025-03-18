Депутат Метелев предложил закрепить поправками меры поддержки молодых семей

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Депутаты Госдумы предлагают закрепить в законе поправками перечень мер по поддержке молодых и студенческих семей. Об этом рассказал глава комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Артем Метелев в своем телеграм-канале.

Парламентарий напомнил, что в прошлом году в первом чтении был закреплен статус студенческой семьи.

"Ко второму чтению мы предлагаем закрепить в законе утверждение на федеральном уровне рекомендованного для всех регионов и университетов перечня мер поддержки молодых и студенческих семей. Эту же позицию поддерживает и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко", – написал он.

По словам депутата, в вузах страны появляется просемейная среда, в рамках которой открываются комнаты ребенка и группы продленного дня, а также вводятся выплаты.

Ранее Матвиенко поручила комитету СФ по науке, образованию и культуре подготовить законопроект с комплексом обязательных мер по поддержке студенческой семьи. Она подчеркнула, что в России можно было бы сделать детские комнаты, где студентка оставила бы ребенка на пару часов и пошла бы на лекции.

