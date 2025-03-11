Матвиенко поручила подготовить законопроект по поддержке студенческой семьи

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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по науке, образованию и культуре подготовить законопроект с комплексом обязательных мер по поддержке студенческой семьи. Ее слова передает ТАСС.

"Родился ребенок в студенческой семье, ну, дайте отдельную комнату в общежитии. Какие проблемы? Я могу привести примеры, где в студенческих общежитиях сдают мигрантам и другим. Неужели нельзя дать молодой семейной паре комнату?" – отметила она.

По словам Матвиенко, в России можно было бы сделать детские комнаты, где студентка оставила бы ребенка на пару часов и пошла бы на лекции.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила сделать проезд в общественном транспорте бесплатным для студентов с детьми. Она обратила внимание, что молодые россияне в возрасте от 20 до 30 лет несут основную ответственность за увеличение рождаемости в стране. Однако эта же категория граждан составляет значительную часть студенческого сообщества и проходит обучение по программам высшего образования.

По мнению парламентария, студенты, которые переживают этап создания семьи, особенно уязвимы на фоне совмещения своих образовательных, трудовых и семейных обязанностей.

