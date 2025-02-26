Студентки вузов и колледжей в Калининграде получат 345 тыс руб при рождении первенца

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Студентки вузов и колледжей заочной формы обучения в Калининградской области смогут получить единовременную выплату в размере 345 тысяч рублей в случае рождения первого ребенка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Кроме того, выплата будет предоставлена девушкам, у которых в течение года после выпуска на свет появился первый ребенок. При этом сертификат на получение денежных средств необходимо забрать до исполнения ребенку 1 года, уточнил Беспрозванных.

Он также напомнил, что до этого момента выплата предназначалась лишь студенткам очной и очно-заочной форм обучения. Для них, как отмечает глава региона, условия остались без изменений.

Между тем в начале февраля в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий введение выплаты ежемесячного пособия на ребенка родителям детей до 23 лет. При этом в случае достижения ребенком 17 лет выплата пособия прекращается.

Однако если ребенок обучается очно, то он учитывается в составе семьи до 23 лет для целей оказания такой семье государственной соцпомощи. По словам авторов инициативы, это будет способствовать восстановлению социальной справедливости и повышению уровня защищенности семей с детьми.

