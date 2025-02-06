В ГД внесен проект о выплате пособия на ребенка до 23 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России может появиться выплата ежемесячного пособия на ребенка родителям детей до 23 лет. Такой законопроект в Госдуму внесли председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев.

Изменения предлагается внести в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".

Авторы проекта отмечают, что при достижении ребенком 17 лет выплата ежемесячного пособия прекращается. Однако если ребенок обучается очно, то он учитывается в составе семьи до 23 лет для целей оказания такой семье государственной соцпомощи.

"Таким образом, целесообразно внести в законодательство изменение и выплачивать данное пособие до завершения такими детьми обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по очной форме обучения, но не более чем до трех лет, чтобы они тоже могли получать соответствующее пособие, а выявленное противоречие в действующих федеральных законах было устранено", – говорится в пояснительной записке.

По словам авторов инициативы, это будет способствовать восстановлению социальной справедливости и повышению уровня социальной защищенности семей с детьми.

Между тем российский Минтруд подготовил законопроект, который установит ежемесячную выплату в размере 72,4 тысячи рублей для женщин со званием "Мать-героиня". Аналогичные выплаты установлены для героев труда. Согласно законопроекту, выплаты должны индексироваться с 1 февраля.