Минтруд предложил выплачивать матерям-героиням 72,4 тысячи рублей

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Минтруд РФ подготовил законопроект, который предлагает ежемесячную выплату в размере 72,4 тысячи рублей для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня", передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Инициатива разработана в рамках выполнения поручения Владимира Путина. Причем аналогичные выплаты также установлены и для героев труда.

Министерство пояснило, что выплата должна назначаться беззаявительно на основании данных о присвоении звания "Мать-героиня". При этом женщинам, которым звание присвоили до вступления в силу федерального закона, ведомство предложило назначить выплату с 1 января 2025 года. Согласно законопроекту, выплаты должны индексироваться с 1 февраля.

Кроме того, в Минтруде объяснили, что получать выплаты можно через набор соцуслуг, который подразумевает освобождение от коммунальных платежей, бесплатный проезд в общественном и междугороднем транспорте, посещение государственных музеев и другие меры поддержки.

Вместе с тем Совет Федерации заявил о готовности в кратчайшие сроки рассмотреть законопроекты, связанные с льготами для матерей-героинь с десятью и более детьми, которые будут аналогичны льготам героев труда. В ведомстве посчитали, что для таких женщин данные меры станут большим подспорьем.

В конце прошлого года соответствующее звание впервые было присвоено двум жительницам столицы. Им отметили москвичек Екатерину Евстратову и Елену Трошину. В семье Евстратовых воспитываются 10 детей, у Трошиных – 11. Обе матери-героини также получили денежную премию в размере одного миллиона рублей.

Звание "Мать-героиня" было учреждено указом президента в 2022 году. Его присуждают женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей.