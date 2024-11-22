Звание "Мать-героиня" впервые присвоено двум москвичкам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вручение государственных наград многодетным семьям состоялось в Москве, впервые звание "Мать-героиня" присвоили двум жительницам столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Вообще, воспитать одного ребенка – это сложное дело, а когда речь идет о четырех – тем более, о 10 детях – это настоящий подвиг. И сегодня мы собрались здесь, чтобы чествовать вас, наших героев – людей, которые отдают всю жизнь и силы воспитанию детей. При этом продолжая быть социально активными, работать, заниматься творчеством и благотворительностью, а это заслуживает отдельного уважения и восхищения", – сказала она.

Звание "Мать-героиня" было учреждено указом президента в 2022 году. Его присуждают женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей.

Так, им отметили москвичек Екатерину Евстратову и Елену Трошину. В семье Евстратовых воспитываются 10 детей, у Трошиных – 11. Обе матери-героини также получили денежную премию в размере одного миллиона рублей.

Кроме того, орден "Родительская слава" получили семьи Марии и Феодосия Мамыревых, а также Марины и Федора Стрельниковых. Они воспитывают по 11 детей и ведут активную общественную жизнь.

Также награду получили Дарья Копнина и Александр Ефимов, воспитывающие четверых детей. Александр – учитель технологии в школе, волонтер поисково-спасательного движения "ЛизаАлерт", а также отрядов "Полярная звезда" и "МоскваСпас". Дарья работает заместителем главного врача в центре медицинской и социальной реабилитации детей.

Медалями ордена "Родительская слава" наградили семьи Ольги Висящевой и Максима Щербакова, Екатерины и Игоря Серегиных. В семьях растут по пятеро детей. Эту же награду вручили Марии и Виталию Хмелевым, воспитывающим восьмерых детей.

Женщин всесторонне поддерживают в столице. Например, открываются комфортные центры женского здоровья. Также перинатальные центры получают современное оборудование, обновляются и появляются новые детские поликлиники и больницы. Все женщины с детьми получают пособия и выплаты.

Кроме того, для детей старше столица создает все условия для раскрытия потенциала и таланта. Открываются и модернизируются школы, колледжи, становится больше направлений дополнительного образования.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выдавать семьям с пятью и более детьми земельный участок. Он также отметил, что многодетным нужно предоставлять возможность получения нулевой ипотеки на строительство дома.