Почти треть россиян считают нынешнее время хорошим для рождения детей

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Четверо из десяти россиян (37%) считают нынешнее время хорошим для рождения детей, а противоположного мнения придерживаются 22% респондентов. Об этом говорится в результатах опроса ВЦИОМ, приуроченного ко Дню матери.

Наибольший оптимизм в этом вопросе сохраняют мужчины – 40%, а женщин только 35%. Положительно на пополнение в семье в ближайшее время реагируют представители старших поколений (застоя и оттепели) – 43 и 51%. А зумеры и младшие миллениалы скорее против идеи рождения детей сейчас – 38 и 34% соответственно. Также оптимистично настроены и жители сел и деревень – 44%. Против рождения детей высказались жители обеих столиц и городов-миллионников – 30–32%.

Свыше половины (54%) россиян считают, что материнское воспитание позволяет ребенку сформировать понятие о доброте, отзывчивости, щедрости, заботе, поддержке. Также 19% сказали, что благодаря воспитанию матери ребенок становится самостоятельным, в нем формируется уверенность в себе, целеустремленность, а 16% считают, что мама учит ребенка вежливости, культурности, дисциплине.

Мнение о том, что в нынешнее время быть матерью сложнее, чем 20–30 лет назад, высказали 39% респондентов. Довольно много и тех, кто считает, что материнство сейчас стало более простым – 33%. Еще 19% не видят существенных изменений.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили выплачивать премию в 100 тысяч рублей за рождение ребенка молодым матерям-студенткам в тех регионах страны, где показатель смертности выше рождаемости. Пособие предлагают платить девушкам в возрасте 18–23 лет.