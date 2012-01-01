Демограф Ракша предложил выдавать по 2 млн рублей за второго и третьего ребенка

Российские власти начали активнее работать над созданием детских садов при университетах. Разбираемся, поможет ли это повысить рождаемость и какие еще меры призваны решить вопрос демографии в стране.

Ребенок – в сад, мама – на учебу

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Детский сад работает на базе Уральского федерального университета (УрФУ), рассказала в эфире телеканала ОТВ уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее словам, в учебном заведении создали целую программу, которая направлена на поддержку семей с ребенком.





Татьяна Мерзлякова уполномоченный по правам человека в Свердловской области Рожать можно, ты можешь учиться, быть очень умной студенткой, даже отличницей. А ребеночек пока побудет под присмотром.

"Проректор по воспитательной работе сказал, что сейчас серьезно обсуждается поддержка студенческих семей. Но именно поддержкой мам, которые хотели бы выйти на занятия после рождения ребенка, занимаются в первую очередь", – сказала Мерзлякова.

При этом УрФУ не единственный в России вуз, который организовал подобный детский сад. В частности, дошкольные учреждения работают на базе Томского и Северо-Кавказского университетов, а также в Новочеркасском политехе. В Пермском государственном национальном исследовательском университете с прошлой осени функционирует комната матери и ребенка, а в Дагестане создали проект игровой комнаты для детей студентов и сотрудников.

Подобные проекты помогут молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания, заявила ранее замглавы Минобрнауки Ольга Петрова.

"Мы еще активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, то есть тоже такая политика ведется, и это нужно, причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей", – объясняла она.

Деньги – решение проблемы?

С 2025 года из федерального бюджета начнут выделять по 12,5 миллиарда рублей на поддержку 41 региона с низкой рождаемостью. Каждому из них дадут право распределять эти деньги по своему усмотрению: в частности, финансирование можно будет направить и на поддержку студенческих семей. Об этом Москве 24 рассказала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.





Нина Останина председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства В числе предлагаемых мер – социальная няня в студенческих общежитиях и ясли. Детский садик особенно нужен, поскольку у нас есть молодые аспиранты, которые создают семьи, студенты, родившие ребенка на первых курсах. У них должна быть возможность отдать туда детей после трех лет.

По словам Останиной, регионы смогут потратить средства не только на поддержку студенческих семей, но и на решение других проблем.

"В числе мер есть, например, разовая выплата в 300 тысяч рублей сразу при рождении первого ребенка. Или если семья берет ипотеку, ей выдается миллион. Кроме того, возможность брать бесплатные прокатные вещи – коляски, кроватки. Они будут приобретаться за счет этих средств и сдаваться молодой семье", – подчеркнула парламентарий.

Также Останина заявила, что пытается добиться увеличения финансирования госпрограммы "Молодая семья". На данный момент из бюджета выделяется более 4 миллиардов рублей на эти цели, однако, по мнению парламентария, необходимо 40. Депутат уверена, что это также помогло бы увеличить рождаемость.

Демограф Алексей Ракша, в свою очередь, убежден, что единственно верным решением для улучшения демографии являются индивидуальные материальные выплаты: каждая семья должна получать за второго и третьего ребенка по 1,5–2 миллиона рублей.

"Субсидию можно выдавать, например, на жилье, образование. Рождаемость бы в этом случае выросла на 10–15%. Россия вышла бы на одно из первых мест и в Европе, и среди всех развитых стран по классификации ООН. Это была бы неплохая точка отсчета", – поделился своим мнением специалист в беседе с Москвой 24.

Детские сады при вузах он назвал "небольшим перспективным решением", однако, по его словам, проблему демографии это не решит. Эксперт заметил, что с 90-х годов в России материнский дебют постепенно смещается по возрасту на более поздний. Первый ребенок воспринимается "не как необходимость, а как возможность, сопровождаемая трудностями". В частности, поэтому не так много девушек рожает в студенческие годы, утверждает демограф.





Алексей Ракша демограф Есть проблема с устройством ребенка именно в тот детский сад или ясли, которые недалеко от дома, куда не нужно долго ехать. Или хотят отдать туда ребенка не в 2,5–3 года, а в 1,5, а мест уже нет.

По мнению специалиста, для решения таких вопросов за каждым муниципалитетом необходимо закрепить норму: каждая семья или женщина должна иметь право на устройство детей в ясельную или детсадовскую группу, начиная с 1,5 года. Важно, чтобы учреждение находилось недалеко от дома, добраться до него можно было быстро, в том числе на общественном транспорте.

Кроме того, демограф предложил запретить застройку жилых кварталов без необходимого количества детских садов и яслей.