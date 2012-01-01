Демограф Ракша предложил выдавать по 2 млн рублей за второго и третьего ребенка

Российские власти начали активнее работать над созданием детских садов при университетах. Разбираемся, поможет ли это повысить рождаемость и какие еще меры призваны решить вопрос демографии в стране.
Ребенок – в сад, мама – на учебу
Детский сад работает на базе Уральского федерального университета (УрФУ), рассказала в эфире телеканала ОТВ уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее словам, в учебном заведении создали целую программу, которая направлена на поддержку семей с ребенком.
"Проректор по воспитательной работе сказал, что сейчас серьезно обсуждается поддержка студенческих семей. Но именно поддержкой мам, которые хотели бы выйти на занятия после рождения ребенка, занимаются в первую очередь", – сказала Мерзлякова.
При этом УрФУ не единственный в России вуз, который организовал подобный детский сад. В частности, дошкольные учреждения работают на базе Томского и Северо-Кавказского университетов, а также в Новочеркасском политехе. В Пермском государственном национальном исследовательском университете с прошлой осени функционирует комната матери и ребенка, а в Дагестане создали проект игровой комнаты для детей студентов и сотрудников.
Подобные проекты помогут молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания, заявила ранее замглавы Минобрнауки Ольга Петрова.
"Мы еще активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, то есть тоже такая политика ведется, и это нужно, причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей", – объясняла она.
Деньги – решение проблемы?
С 2025 года из федерального бюджета начнут выделять по 12,5 миллиарда рублей на поддержку 41 региона с низкой рождаемостью. Каждому из них дадут право распределять эти деньги по своему усмотрению: в частности, финансирование можно будет направить и на поддержку студенческих семей. Об этом Москве 24 рассказала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
По словам Останиной, регионы смогут потратить средства не только на поддержку студенческих семей, но и на решение других проблем.
"В числе мер есть, например, разовая выплата в 300 тысяч рублей сразу при рождении первого ребенка. Или если семья берет ипотеку, ей выдается миллион. Кроме того, возможность брать бесплатные прокатные вещи – коляски, кроватки. Они будут приобретаться за счет этих средств и сдаваться молодой семье", – подчеркнула парламентарий.
Также Останина заявила, что пытается добиться увеличения финансирования госпрограммы "Молодая семья". На данный момент из бюджета выделяется более 4 миллиардов рублей на эти цели, однако, по мнению парламентария, необходимо 40. Депутат уверена, что это также помогло бы увеличить рождаемость.
Демограф Алексей Ракша, в свою очередь, убежден, что единственно верным решением для улучшения демографии являются индивидуальные материальные выплаты: каждая семья должна получать за второго и третьего ребенка по 1,5–2 миллиона рублей.
"Субсидию можно выдавать, например, на жилье, образование. Рождаемость бы в этом случае выросла на 10–15%. Россия вышла бы на одно из первых мест и в Европе, и среди всех развитых стран по классификации ООН. Это была бы неплохая точка отсчета", – поделился своим мнением специалист в беседе с Москвой 24.
Детские сады при вузах он назвал "небольшим перспективным решением", однако, по его словам, проблему демографии это не решит. Эксперт заметил, что с 90-х годов в России материнский дебют постепенно смещается по возрасту на более поздний. Первый ребенок воспринимается "не как необходимость, а как возможность, сопровождаемая трудностями". В частности, поэтому не так много девушек рожает в студенческие годы, утверждает демограф.
По мнению специалиста, для решения таких вопросов за каждым муниципалитетом необходимо закрепить норму: каждая семья или женщина должна иметь право на устройство детей в ясельную или детсадовскую группу, начиная с 1,5 года. Важно, чтобы учреждение находилось недалеко от дома, добраться до него можно было быстро, в том числе на общественном транспорте.
Кроме того, демограф предложил запретить застройку жилых кварталов без необходимого количества детских садов и яслей.