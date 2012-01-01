Депутат Буцкая: вместо налога на бездетность надо сделать семейную жизнь выгоднее

Депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил ввести в России налог на бездетность, однако многие посчитали его инициативу неуместной. Подробнее – в материале Москвы 24.

Не родил – плати?

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил о необходимости введения налога на бездетность в России. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Царьград".

Средства парламентарий предложил пустить на поддержку детских домов и сирот.





Андрей Гурулев депутат Госдумы Что от мужика в этой жизни остается? Вот тебя завтра вперед ногами понесли, что осталось? Первое – имя, и второе – дети. Все остальное вообще никому неинтересно.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров заявлял, что страна достигнет положительных результатов в области демографии, если налоги будут перенаправлены семейным гражданам. Жизненная ситуация у них "объективно хуже", а поэтому они сильнее нуждаются в деньгах, добавил парламентарий.

Однако, по его словам, налог на бездетность не станет штрафом для одиноких людей. Мера скорее позволит перераспределить деньги в пользу нуждающихся, подчеркнул спикер.

"Налог на глупость точно надо ввести"

Предложение о введении налога на бездетность неуместно и не соответствует социальной и политической обстановке в обществе, считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, говорить о таких мерах преждевременно, пока государство не обеспечит гражданам все социальные гарантии. В том же Советском Союзе предоставлялись бесплатные ясли, детсады, жилье, рабочие места и достойные зарплаты, напомнила парламентарий.





Нина Останина председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Если Гурулев по всем этим пунктам внесет законопроекты, предполагающие социальную поддержку, то я первая буду, кто внесет законопроект о налоге для бездетных. И тогда скажу, что мы людям дали все – жилье, работу, ясли и детские сады, стипендии для студентов и не две-три тысячи рублей, а 30 тысяч рублей, чтобы ребята понимали, что они смогут прокормить себя и малыша, поэтому нужно рожать.

Никаких аргументов в пользу того, что налог на бездетность позволит повысить демографию, нет, подчеркнул в эфире радиостанции "Говорит Москва" глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. И хотя показатели рождаемости сейчас чрезвычайно низки, к их улучшению нужно подходить более разумно, уверен он.

"Здесь искать надо поощрения, которые могли бы повысить рождаемость, помощь семьям, моральные поощрения, атмосферу надо менять общественную", – разъяснил он.



В РФ предложили ввести налог на бездетность

"Не знаю как на бездетность, но налог на глупость точно надо ввести", – отметил в своем телеграм-канале зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов.

А вот первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что на деле наиболее эффективной альтернативой налогу на бездетность может стать повышение выгоды от семейной жизни. В частности, речь идет о поддержке, в рамках которой наличие ребенка открывает новые перспективы, добавила она.





Татьяна Буцкая первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Если сейчас придет молодой человек брать ипотеку, его ипотека будет 22%. Если это будет молодой человек семейный, ипотека будет 6%. А если они с семьей и с детьми живут на Дальнем Востоке, она будет 2%. То есть, мне кажется, это уже здесь видно, насколько иметь семью и детей – это правда выгодно.

Еще один вариант – помощь семейным сотрудникам компаний, сказала Буцкая, чьи слова приводит телеграм-канал "Кровавая барыня". Например, выплачивать им миллион при рождении ребенка, отправлять в "лучший отпуск в лучшее время года" и давать путевки в санаторий.

