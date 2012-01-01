Депутат Буцкая: вместо налога на бездетность надо сделать семейную жизнь выгоднее

Депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил ввести в России налог на бездетность, однако многие посчитали его инициативу неуместной. Подробнее – в материале Москвы 24.
Не родил – плати?
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил о необходимости введения налога на бездетность в России. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Царьград".
Средства парламентарий предложил пустить на поддержку детских домов и сирот.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров заявлял, что страна достигнет положительных результатов в области демографии, если налоги будут перенаправлены семейным гражданам. Жизненная ситуация у них "объективно хуже", а поэтому они сильнее нуждаются в деньгах, добавил парламентарий.
Однако, по его словам, налог на бездетность не станет штрафом для одиноких людей. Мера скорее позволит перераспределить деньги в пользу нуждающихся, подчеркнул спикер.
"Налог на глупость точно надо ввести"
Предложение о введении налога на бездетность неуместно и не соответствует социальной и политической обстановке в обществе, считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, говорить о таких мерах преждевременно, пока государство не обеспечит гражданам все социальные гарантии. В том же Советском Союзе предоставлялись бесплатные ясли, детсады, жилье, рабочие места и достойные зарплаты, напомнила парламентарий.
Никаких аргументов в пользу того, что налог на бездетность позволит повысить демографию, нет, подчеркнул в эфире радиостанции "Говорит Москва" глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. И хотя показатели рождаемости сейчас чрезвычайно низки, к их улучшению нужно подходить более разумно, уверен он.
"Здесь искать надо поощрения, которые могли бы повысить рождаемость, помощь семьям, моральные поощрения, атмосферу надо менять общественную", – разъяснил он.
В РФ предложили ввести налог на бездетность
"Не знаю как на бездетность, но налог на глупость точно надо ввести", – отметил в своем телеграм-канале зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов.
А вот первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что на деле наиболее эффективной альтернативой налогу на бездетность может стать повышение выгоды от семейной жизни. В частности, речь идет о поддержке, в рамках которой наличие ребенка открывает новые перспективы, добавила она.
Еще один вариант – помощь семейным сотрудникам компаний, сказала Буцкая, чьи слова приводит телеграм-канал "Кровавая барыня". Например, выплачивать им миллион при рождении ребенка, отправлять в "лучший отпуск в лучшее время года" и давать путевки в санаторий.