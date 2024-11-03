В России предложили запустить лотерею для новорожденных

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В России предложили запустить лотерею среди новорожденных. По словам вице-спикер Госдумы Бориса Чернышова, мера может помочь для стимулирования рождаемости.

"Например, разыгрывать ежемесячно среди новорожденных граждан России 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники для дома", – сказал Чернышов в беседе с РИА Новости.

Парламентарий отметил, участие в лотерее может быть по спискам ЗАГСа. В качестве примера Чернышев привел Ленинградскую область и Хабаровск, где ранее были реализованы подобные инициативы и получили положительный отклик.

"В любом человеке есть азарт. Ведь в любой лотерее выигрывает меньшинство, но тысячи людей покупают регулярно билеты, желая испытать удачу. В случае с розыгрышем для новорожденных принцип тот же, но только на пользу людям, обществу и стране", – считает Чернышов.

По его мнению, инициатива привлечет внимание к рождаемости и станет мотивирующим фактором для семей.

Ранее Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предложило расширить права женщин на удаленную работу по их желанию с целью повысить рождаемость в стране. По их мнению, создание комфортных условий для женщин, которые хотят совмещать профессиональную деятельность с материнством, будет способствовать укреплению демографической ситуации в России.