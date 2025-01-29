Матвиенко заявила о готовности Совфеда рассмотреть законы о льготах для матерей-героинь

Фото: depositphotos/milk-records.bk.ru

Совет Федерации готов в кратчайшие сроки рассмотреть законопроекты, связанные с льготами для матерей-героинь с десятью и более детьми, которые будут аналогичны льготам Героев труда. Об этом сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко, открывая весеннюю сессию, передает РИА Новости.

Она выразила уверенность, что для таких женщин данные меры станут большим подспорьем. Однако Матвиенко предупредила, что на это потребуется определенная донастройка законодательства.

Кроме того, председатель Совфеда встретилась с Владимиром Путиным, предоставив президенту отчет о предложениях по составу и функционалу Совета по демографической и семейной политике.

В начале декабря 2024 года Путин образовал Совет по реализации государственной демографической и семейной политике, который возглавила Матвиенко. Он будет разрабатывать предложения президенту по совершенствованию демографической политики и контролю за мероприятиями, запланированными в рамках Десятилетия детства.

Матвиенко ранее выступила с предложением провести Десятилетие семьи, указав, что в верхней палате парламента поддержат законы, направленные на поддержку семейного благополучия населения. Как она отметила, работа по утверждению ценностей семьи должна быть постоянно в фокусе внимания государства и общества.

