Депутат Останина подготовила предложения по дополнительным мерам поддержки семей

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В России необходимо оказывать дополнительные меры поддержки семьям. С таким предложением обратилась глава думского комитета по защите семьи Нина Останина в правительство РФ, передает РИА Новости.

Речь идет о льготных кредитах на покупку автомобилей для многодетных семей.

"Благодаря подобным мерам, семьи смогут приобрести необходимый транспорт, что не только улучшит качество их жизни, обеспечит комфортные условия для перевозки детей, но и будет способствовать развитию и поддержке автотранспортной отрасли", – говорится в обращении Останиной.

Кроме того, требуется разработать автомобиль, который был бы удобен для семей с большим числом детей. Одним из таких вариантов может стать минивэн, который планируется выпускать на заводе "АвтоВАЗ". Депутат уверена, что такая необходимость давно назрела.

Также, по мнению главы думского комитета, рождение каждого последующего ребенка должно сопровождаться повышением материнского капитала. Депутат предложил увеличить сумму выплат на 25% при рождении второго, третьего и каждого следующего ребенка.

Между тем российский Минтруд подготовил законопроект, который установит ежемесячную выплату в размере 72,4 тысячи рублей для женщин со званием "Мать-героиня". Аналогичные выплаты установлены для героев труда. Согласно законопроекту, выплаты должны индексироваться с 1 февраля.

