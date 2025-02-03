Депутаты Даванков и Авксентьева предложили разрешить размещать маткапитал на вкладах

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Россиянам могут разрешить размещать маткапитал на банковских вкладах. Советующее предложение в министерство труда и социальной защиты направили зампредседателя Госдумы, первый замруководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков и замруководителя партии Сардана Авксентьева.

"Внести изменения в законодательство, разрешив родителям сразу после рождения ребенка размещать средства материнского капитала на банковских вкладах при условии, что сумма вклада и полученный доход через три года будут использованы в соответствии с Федеральным законом №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", – приводит Агентство "Москва" текст обращения.

В документе отмечается, что в настоящее время средняя ставка по депозитам в банках составляет около 22%. Таким образом, граждане смогут увеличить размер маткапитала более чем на 60% за три года.

По данным Соцфонда России, в 2023 году самым популярным способом использования маткапитала стало улучшение жилищных условий. Такое право возникает со дня рождения или усыновления ребенка, но может быть реализовано только через три года. Исключения предусмотрены для первоначального взноса, погашения основного долга и уплату процентов по ипотеке.

"В условиях высоких темпов роста цен на жилье значительная часть денежных средств материнского капитала теряет свою реальную стоимость", – подчеркнули авторы инициативы.

Ранее глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина предложила сделать материнский капитал прогрессирующим. В частности, парламентарий предложила заменить выплату остатка маткапитала на второго ребенка в размере 200 тысяч рублей на прогрессирующий маткапитал.

Между тем более 40 выплат, компенсаций и пособий в России будут увеличены по уровню фактической инфляции. Общий размер маткапитала увеличится почти на 80 тысяч рублей по сравнению с 2024 годом и составит 912 тысяч рублей.