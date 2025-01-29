Проект о компенсации многодетным семьям взносов за капремонт разрабатывают в ГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Законопроект о компенсации многодетным семьям взносов за капитальный ремонт разрабатывается в Госдуме. Работу по этому документу ведет первый замглавы комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, пишет ТАСС.

Поправки будут внесены в Жилищный кодекс РФ. Согласно нововведениям, предлагается установить компенсации взносов на капремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 50% для семей, в которых воспитываются три и более ребенка. При этом если в семье шесть и более детей, то компенсации будут увеличены до 100%.

Лантратова отмечает, что инициатива станет финансовой поддержкой для многодетных семей. Это позволит увеличить уровень их благополучия и повысить престиж многодетности в целом, добавила депутат.

По ее словам, такая мера поддержки уже действует в некоторых субъектах РФ, к примеру, в Москве и Санкт-Петербурге. Вместе с тем она имеет перспективы распространения на всю территорию страны.

Лантратова обратилась к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с просьбой оценить целесообразность инициативы, а также представить позицию ведомства по данному вопросу.

Ранее Владимир Путин потребовал сформировать максимально комфортные условия для многодетных семей в России.

Президент подчеркнул, что на данный момент демографические вызовы должны стать основными для российских властей. В связи с этим глава государства потребовал, чтобы лучший опыт семейной и демографической повестки применялся во всех регионах России.

Общий размер материнского капитала в России составит 912 тысяч рублей в 2025 году после индексации. Эта сумма почти на 80 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. С 1 февраля текущего года сумма сертификата на первого ребенка увеличится на 60 тысяч рублей и составит 660 тысяч рублей.