Путин призвал создавать максимально комфортные условия для многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин потребовал сформировать максимально комфортные условия для многодетных семей в России. Об этом он сообщил на заседании Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

Президент подчеркнул, что на данный момент демографические вызовы должны стать основными для российских властей. В связи с этим глава государства потребовал, чтобы лучший опыт семейной и демографической повестки применялся во всех регионах России.

При этом Путин призвал АСИ обратить внимание не только на крупные города, но и на села, где к традиционным ценностям относятся с особым уважением.

"Рассчитываю, что Агентство предложит целый комплекс передовых элементов, которые уже в среднесрочной перспективе способны обеспечить опережающий рост качества жизни в малых городах", – указал российский лидер на заседании.

В начале декабря 2024 года Путин образовал Совет по реализации государственной демографической и семейной политике, который возглавила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Он будет разрабатывать предложения президенту по совершенствованию демографической политики и контролю за мероприятиями, запланированными в рамках Десятилетия детства.

До этого Матвиенко выступила с предложением провести в РФ Десятилетие семьи, указав, что в верхней палате парламента поддержат законы, направленные на поддержку семейного благополучия населения. Как она отметила, работа по утверждению ценностей семьи должна быть постоянно в фокусе внимания государства и общества.

