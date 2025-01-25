Путин заявил, что ждет доклад по распространению семейной ипотеки на вторичку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин поручил распространить семейную ипотеку на вторичное жилье в тех городах, где новые здания отсутствуют или их слишком мало. Перечень, в котором содержится соответствующее поручение, был опубликован на сайте Кремля.

Претендовать на получение такого кредита смогут семьи, которые растят детей до шести лет включительно. При этом процентная ставка для них не должна превышать 6% годовых на протяжении всего периода кредитования. Президент подчеркнул, что ждет доклад по данному проекту до 15 апреля 2025 года.

Ранее сенатор РФ, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова исключила повышение ставки по семейной ипотеке в 2025 году. По ее словам, это связано с тем, что правительство продолжает активно поддерживать программу.

Она также подчеркнула, что решение Путина о безлимитности "Семейной ипотеки" очень востребовано, так как главной категорией покупателей новостроек являются семьи с детьми. При этом, считает сенатор, отмена лимитов сделает программу более прозрачной и стабильной.