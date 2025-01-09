Путин попросил быстрее представить ему предложения по ипотечным мерам

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин попросил как можно быстрее представить ему предложения по новым ипотечным мерам, чтобы поддержать и граждан, и застройщиков на фоне высокой ключевой ставки. Об этом российский президент заявил на совещании с членами правительства.

"Мы как бы терпим пока, но готовим ряд предложений, как можно все-таки поддержать и граждан в этой ситуации", – добавил лидер страны.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин добавил, что хотел бы доложить по вопросу ипотеки отдельно. Чуть ранее он рассказал Путину, что объем ввода жилья в России в 2024 году снизился на 2,7%. Так, в стране за прошлый год введено 107,4 миллиона квадратных метров жилья.

При этом в РФ побили рекорд по вводу объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), возведя 62 миллиона "квадратов" недвижимости. Это число в 1,6 раза больше показателя 2019 года, подчеркнул Хуснуллин.

Ранее Путин пообещал россиянам навести порядок с выдачей льготных ипотек. Он назвал безобразием ситуацию, когда "Семейную ипотеку" было невозможно взять из-за лимитов. Поэтому лимитов по этому виду кредитов больше не будет. Кроме того, гражданам будут доступны "IT-ипотека", "Дальневосточная" и "Арктическая" ипотеки, а также ипотека под 2% в новых регионах.

