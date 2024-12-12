РБК: банки установили лимиты на выдачу кредитов и удлинили ипотеку на шесть лет

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Российские банки установили лимиты на выдачу кредитов и удлинили ипотеку на шесть лет на фоне высоких ставок, сообщает РБК.

В сфере ипотечного кредитования средний срок значительно вырос и в ноябре составил 330 месяцев, что эквивалентно 27,5 года. Это связано с сокращением количества новых кредитов и рядом нестандартных сделок, как подчеркнул эксперт Олег Лагуткин. В стандартных договорах средний срок равен 241 месяцу, что составляет 20 лет.

Однако сроки кредитования сокращаются уже четвертый месяц подряд. В июле средний срок составлял 72 месяца, а к ноябрю он уменьшился до 35 месяцев. В сфере автокредитования тоже наблюдается такая тенденция. Срок, который достиг максимума в августе (100 месяцев), снизился до 67 месяцев.

Специалисты объясняют уменьшение сроков кредитования сложностями в прогнозировании поведения заемщиков и желанием банков снизить риски. Высокие процентные ставки приводят к увеличению переплат, что делает долгосрочные кредиты менее привлекательными для всех участников процесса.

Специалисты отмечают, что клиенты все чаще оформляют кредиты на небольшие суммы и на короткие сроки, рассчитывая в перспективе воспользоваться услугой рефинансирования.

Между тем банки в ноябре выдали 71 тысячу ипотечных кредитов на 278 миллиардов рублей, что примерно на четверть меньше, чем в октябре. Замедление выдач произошло за счет рыночных программ, спрос на которые просел практически в два раза за месяц из-за роста ставок до ультравысокого уровня.

При этом льготные программы продолжают действовать, что поддерживает рынок кредитования.