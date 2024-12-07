"ДОМ.РФ": объем выдачи ипотеки упал на четверть в ноябре

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Банки в ноябре выдали 71 тысячу ипотечных кредитов на 278 млрд рублей, что примерно на четверть меньше, чем в октябре. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу ДОМ.РФ.

Уточняется, что «замедление выдач в ноябре произошло за счет рыночных программ, спрос на которые просел практически в два раза за месяц из-за роста ставок до ультравысокого уровня». При этом льготные программы продолжают действовать, что поддерживает рынок кредитования.

Что касается спроса на ипотеку, то он остается практически неизменным в сравнении с октябрем и сентябрем 2024 года. Руководитель TYMY.Realty Александр Перевозников уточнил, что основной спрос на жилье сейчас лежит там, где возможно снизить долговую нагрузку, то есть в сегменте льготных или субсидированных программ. Он добавил, что ставки по кредитам в некоторых банках составляют 27-28% годовых. Его могут позволить себе люди с высоким постоянным доходом, которые вообще могут купить жилье и за наличные.

По словам экспертов, субсидии могут быть из бюджета по госпрограммам, также возможны скидки от застройщиков, которые предлагают собственные программы снижения ставки по ипотечным кредитам. Так, девелоперы закладывают "субсидию", которая погашает часть процентов по кредиту, в стоимость квартиры, для клиента экономия может составить до нескольких миллионов рублей в течение всего срока кредитования.

Перевозников отметил, что наиболее заметно ситуация с ипотечными ставками ударяет по рынку вторичного жилья, где количество сделок сократилась максимально в сравнении с сегментом новостроек, поскольку здесь отсутствует субсидирование. Эксперт уточнил, что в целом, любой кредит, который выдается сегодня - это кредит, который кто-то субсидирует: государственный бюджет, застройщик или продавец жилья. И если ключевая ставка еще вырастет, то дополнительное бремя ляжет на них.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин возмутился, что людей не предупредили о наличии лимитов по "Семейной ипотеке", и потребовал честно информировать граждан обо всех условиях льготной программы.