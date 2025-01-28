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28 января, 17:35

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Депутат ГД Останина предложила сделать маткапитал прогрессирующим

В Госдуме предложили сделать маткапитал прогрессирующим

Фото: depositphotos/vodolej

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила сделать материнский капитал прогрессирующим. Она озвучила эту инициативу в эфире радио КП.

В частности, парламентарий предложила заменить выплату остатка маткапитала на второго ребенка в размере 200 тысяч рублей на прогрессирующий маткапитал.

"Вот сейчас 900 тысяч, а потом давайте плюс 25%, а на третьего ребенка еще плюс 25, и на четвертого плюс 25. Давайте распечатаем Фонд национального благосостояния!" – призвала депутат.

Ранее глава кабинета министров Михаил Мишустин подписал постановление об индексации социальных выплат на 9,5% в России с 1 февраля текущего года.

Таким образом, более 40 выплат, компенсаций и пособий будут увеличены по уровню фактической инфляции.

Общий размер маткапитала увеличится почти на 80 тысяч рублей по сравнению с 2024 годом и составит 912 тысяч рублей. Сумма сертификата на первого ребенка вырастет на 60 тысяч рублей и составит 660 тысяч рублей. За второго ребенка семья, не оформлявшая ранее сертификата, получит дополнительные 220 тысяч рублей.

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