В ГД могут разработать проект о праве получать пособие по беременности с первого триместра

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В Госдуме готовы разработать законопроект, согласно которому женщины смогут получать пособие по беременности и родам с первого триместра. Об этом заявила председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, передает Агентство "Москва".

До этого в ходе XIII Рождественских парламентских встреч Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал распространение отпуска по беременности на первый триместр актуальным шагом в условиях сложной демографической ситуации в стране.

"Почему у нас сегодня этот отпуск по беременности три года, а оплачивают только полтора? Более того, выступая сегодня, патриарх вообще предложил <...> начинать выплату социальную по беременности и родам уже с первого триместра", – подчеркнула парламентарий в ходе круглого стола Госдумы на тему "От народосбережения – к народоумножению".

Ранее Владимир Путин предложил повысить пособия по беременности и родам до прожиточного минимума. Они должны будут выплачиваться молодым женщинам в качестве первоочередной меры поддержки от государства. Президент также призвал акцентировать внимание на студентках очных отделений вузов, колледжей и техникумов, которые готовятся стать мамами.