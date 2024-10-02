В Госдуму внесли законопроект о студенческих семьях

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К студенческим семьям в России будут относиться лица до 35 лет включительно, следует из инициативы депутатов "Единой России", внесенной на рассмотрение в Госдуму.

При этом обязательным фактором является обучение этих лиц на очной, очно-заочной форме по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, которые воспитывают в браке ребенка/детей, говорится в телеграм-канале "ЕР".

Также под законопроект подпадают лица, являющиеся единственным родителем.

"По данным Миннауки, только в вузах сейчас обучаются более 22 тысяч студенческих семей, из них около 3 тысяч воспитывают детей до 3 лет, более 2 тысяч – от 3 до 7", – рассказала глава партийной комиссии по поддержке семьи Анна Кузнецова.

Она отметила, что законопроект должен стать основой для развития мер поддержки студенческих семей, инфраструктуры как на региональном, так и федеральном уровнях. Как уточнили в партии, инициативу поддерживает правительство РФ.

Ранее в Госдуме предложили ввести выплату студенческого маткапитала на федеральном уровне. Инициатором стала депутат ГД Яна Лантратова.

Она напомнила, что в апреле 2024 года депутаты Ивановской областной думы поддержали законопроект о введении студенческого маткапитала, благодаря чему студенческие семьи, где первый ребенок родился с 1 апреля 2024 года, помимо федерального маткапитала, смогут получить региональную выплату в размере 1 миллиона рублей.

По ее мнению, дополнительную выплату могли бы ввести и для родителей ребенка, которые обучаются в вузах или колледжах и в которых матери еще не исполнилось 25 лет.