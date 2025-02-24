В Московском регионе назначено пособие родителям и беременным женщинам по новым правилам

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Родители 45 тысяч несовершеннолетних детей и более 1 тысячи беременных женщин начали получать единое пособие с начала 2025 года в Московской области. При этом размер выплаты зависит от дохода семьи и может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума, сообщается на сайте Социального фонда России.

С 1 января 2025 года размер прожиточного минимума на ребенка составляет 18 723 рубля. Для трудоспособного населения этот показатель фиксируется на уровне 21 039 рублей. Таким образом, пособие на детей до 17 лет, проживающих на территории Москвы и Московской области, может быть равно 9 361,50, 14 042,25 и 18 723 рублям, а для беременных женщин его размер составляет 10 519,50, 15 779,25 и 21 039 рублей.

Вместе с тем с 2025 года при назначении единого пособия беременным женщинам и родителям несовершеннолетних детей действуют новые правила. В соответствии с ними каждый трудоспособный член семьи должен иметь в расчетном периоде доход, который бы не был меньше четырехкратного минимального размера оплаты труда. На данный момент эта сумма составляет 89 760 рублей. Под доходом понимается зарплата, пенсия, стипендия, доход от бизнеса и самозанятости, а также авторское вознаграждение.

В случае наличия уважительной причины отсутствия дохода в расчетном периоде минимальный доход будет рассчитываться пропорционально числу месяцев, на протяжении которых человек получал заработок. К числу таких причин относятся беременность, уход за ребенком до трех лет или за пожилым человеком. При этом правило четырех МРОТ не применяется при условии, что уважительная причина оставляла человека без дохода на протяжении 10 месяцев.

По новым правилам при комплексной оценке нуждаемости больше не учитываются государственные выплаты, которые получают военные и члены их семей в качестве возмещения ущерба, причиненного жизни и здоровью во время боевых действий. Кроме того, во внимание не будут приниматься государственные выплаты, направленные на реконструкцию частного дома погибшего военнослужащего.

При этом семьям стало проще получать единое пособие на новорожденного ребенка. Если семья уже получает выплаты на своих старших детей, СФР назначает его проактивно. Это значит, что семья не будет подвергаться комплексной оценке нуждаемости и продолжит получать выплату в том же размере.

Длительность получения выплат будет определяться сроком, на который уже назначено пособие на других детей. В завершающий месяц периода получения пособия на одного из детей родители смогут подать заявление на переоформление выплат на всех детей одновременно.

Также принятые в 2025 году изменения коснутся переназначения пособия, если место жительства ребенка определяется по суду. Если второй родитель получит решение суда о том, что место жительства ребенка определено с ним, то на основании заявления этого родителя СФР может остановить выплату пособия бывшему супругу и перенаправить его тому родителю, с которым фактически проживает ребенок.

Ранее Владимир Путин потребовал сформировать условия назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком при незначительном превышении дохода семьи над установленным в России размером прожиточного минимума. Он также обратил внимание на необходимость уменьшения периода, за который рассчитывается доход при определении права на получение данного пособия.