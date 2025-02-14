Путин поручил назначать пособие на ребенка при превышении прожиточного минимума

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Владимир Путин потребовал сформировать условия назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком при незначительном превышении дохода семьи над установленным в России размером прожиточного минимума. Список поручений президента по итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, президент России обратил внимание на необходимость уменьшения периода, за который рассчитывается доход при определении права на получение данного пособия.

Также Путин призвал рассмотреть механизм расчета дохода родителей для назначения пособия по уходу за ребенком, исходя из необходимости определения размера дохода каждого члена семьи без учета подлежащего уплате налога на доходы физлиц.

Глава государства потребовал выполнить данное поручение до 15 мая 2025 года.

В Госдуму 16 января был внесен законопроект, который предлагает увеличить размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года. Документ направили в нижнюю палату парламента депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

Положения законопроекта предусматривают установление размера пособия по уходу за ребенком на уровне 60% среднего заработка. Также предлагается установить минимальный размер пособия в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Как ранее отметили авторы инициативы, данные меры позволят повысить рост рождаемости в стране, так как в настоящее время при выходе в декрет россиянки могут рассчитывать только на 40% от своего прежнего среднего заработка.

