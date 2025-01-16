Депутаты ЛДПР внесли в ГД проект об увеличении пособия по уходу за ребенком

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В Госдуму внесен законопроект, который предлагает увеличить размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года. Документ опубликован в думской электронной базе.

Отмечается, что проект в ГД внесли депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

Как говорится в пояснительной записке, положения законопроекта предусматривают установление размера пособия по уходу за ребенком на уровне 60% среднего заработка. Также законопроектом предлагается установить минимальный размер пособия в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Как ранее отметили авторы инициативы, данные меры позволят повысить рост рождаемости в стране, так как в настоящее время при выходе в декрет россиянки могут рассчитывать только на 40% от своего прежнего среднего заработка.

В свою очередь, Слуцкий напомнил, что женщины получают пособие в среднем 15–20 тысяч рублей в месяц. При этом минимальный размер – немного больше 9 тысяч рублей. Эта сумма меньше регионального прожиточного минимума на ребенка, подчеркнул депутат.