Проект о выплатах за многолетние браки внесут в Госдуму

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Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили ввести денежные выплаты для супружеских пар, которые состоят в официальном браке не менее 30 лет. Соответствующий законопроект парламентарии во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в ГД, пишет РИА Новости.

Согласно документу, размер выплат будет составлять 30 тысяч рублей для супругов, проживших 30 лет в совместной жизни, 40 тысяч рублей – за 40 лет совместной жизни и так далее. Максимальная выплата будет достигать 70 тысяч рублей.

По словам депутатов, выплаты подобного плана на сегодняшний день существуют лишь в 19 субъектах России, а также в нескольких городах. Размер выплат также существенно различается в зависимости от региона. Чаще всего материальное вознаграждение получают семейные пары, прожившие в браке 50 лет.

Законопроект также предлагает ежегодно индексировать размеры выплат к юбилеям совместной жизни. Для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями предлагается увеличивать выплаты на соответствующий районный коэффициент. Кроме того, региональным властям дадут право устанавливать за счет средств своих бюджетов дополнительные меры соцподдержки супругов, состоящих в браке длительное время.

Выплата будет назначаться в течение 10 дней после обращения. Заявление нужно будет подать не позднее двух месяцев с даты юбилея совместной жизни в электронном виде через Единую государственную информационную систему социального обеспечения, в МФЦ либо лично.

Депутаты считают, что принятие инициативы положительно скажется на укреплении института брака и сохранении традиционных семейных ценностей в стране.

Госдума может рассмотреть 18 февраля во втором чтении законопроект о продлении маткапитала до 2030 года. Ряд поправок планируется внести в законопроект "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".