ГД может рассмотреть проект о продлении маткапитала до 2030-го 18 февраля

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Госдума может рассмотреть 18 февраля во втором чтении законопроект о продлении маткапитала до 2030 года. С соответствующей инициативой выступил комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства, сообщается в думской электронной базе.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ 19 декабря 2024 года.

Ряд поправок планируется внести в законопроект "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Благодаря им с 2027 по 2030 год около пяти миллионов семей в России смогут претендовать на получение материнского капитала, отмечается в пояснительной записке.

Для реализации этой инициативы в указанный период потребуется дополнительное финансирование из бюджета в размере 2,776 триллиона рублей, следует из предварительных расчетов.

Ранее министерство труда и социальной защиты России предложило перевести программу материнского капитала в бессрочный формат. Замглавы ведомства отметил, что в данный момент программа имеет срочный характер, однако бессрочный формат необходимо рассматривать с учетом бюджетных ограничений.