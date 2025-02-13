Минздрав предложил оказывать психологическую помощь детям без согласия родителей

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Минздрав России предложил рассмотреть оказание психологической помощи молодым людям, не достигшим 18 лет, без согласия родителей. Об этом заявила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья ведомства Елена Шешко.

"У нас есть предложение по несовершеннолетним, <...> может быть, надо подумать, потому что <...> ребенок может дать информированное добровольное согласие с 15 лет на оказание медицинской помощи. Может быть, не так строго нам в этой части посмотреть", – приводит ее слова ТАСС.

Как подчеркнула Шешко, иногда от родителей невозможно получить согласие. Она рассказала, что в России за последние пару лет открылись 1 625 кабинетов медико-психологического консультирования, почти 500 отделений медико-психологической помощи и свыше 600 психотерапевтических кабинетов.

Шешко напомнила, что в стране также создали рабочую группу для оказания помощи участникам СВО, ветеранам спецоперации и членам их семей. На тот момент были разработаны критерии для специалистов с медицинским, немедицинским психологическим образованием, добавила представитель ведомства.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова рассказала, что около 85% детей в стране здоровы или почти здоровы. Показатель профилактических осмотров составил 98%. По ее словам, сегодня ни одна страна в мире не может похвастаться такой системой активного выявления заболеваний у детей.

