В России снизилось количество абортов

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Количество абортов в России за последние 10 лет снизилось более чем в 3,5 раза. Об этом заявила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Елена Шешко, передает РИА Новости.

В ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике глава департамента назвала уменьшение числа абортов "определенным резервом повышения рождаемости". По словам Шешко, чтобы сохранить беременность, Минздрав использует технологию мотивационного анкетирования женщин, интерактивный образовательный модуль и специальные речевые модули. Кроме того, проводятся специальные консультации женщин, которые хотят искусственно прервать беременность.

Ранее в Госдуме предложили проводить аборты только в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). С такой инициативой выступил глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов. Он подчеркнул, что объемы средств фонда ОМС на аборты планируется направлять в государственные и частные клиники, но только если все требования будут соблюдаться.

Между тем зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал здравой идею отказа от абортов в государственных и частных клиниках. Он заявил, что церковь считает аборты лишением жизни еще нерожденного человека и всегда выступала против этого.