Спикер РПЦ Кипшидзе назвал здравой идею полностью запретить аборты

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Идея отказа от абортов в государственных и частных клиниках является здравой. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на зампреда синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

Так собеседник издания прокомментировал инициативу губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, который заявил, что власти региона хотят обсудить запрет на аборты, в том числе в частных клиниках. По его словам, вопрос рассмотрят в этом месяце на большом совещании в областном правительстве.

Кипшидзе отметил, что церковь считает аборты лишением жизни еще нерожденного человека и всегда выступала против этого. Многие женщины – жертвы этого выбора, которые наносят себе духовный вред, делая данную операцию, уточнил он.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что в России проводить аборты нужно только в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Объемы средств фонда ОМС на аборты, указал он, планируется направлять в клиники в случае, если все требования будут соблюдаться.

Кроме того, врачи, помогающие женщине отказаться от прерывания беременности, должны получать дополнительные стимулирующие выплаты, добавил Леонов.