Минздрав призвал пересмотреть подходы к стерилизации как к методу контрацепции

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Подходы к стерилизации в качестве метода контрацепции необходимо пересмотреть, поскольку зачастую люди, решившиеся на такую процедуру, жалеют об этом, сообщила глава департамента медпомощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко на конгрессе по репродуктивной медицине.

"Возможно, надо пересмотреть какие-то подходы и к ней, потому что очень часто семья, которая делает свой выбор в пользу стерилизации в 30 с небольшим лет – 35–36, до 40, – потом жалеет о сделанном выборе. Методов много, и мы должны предоставить все возможности", – цитирует специалиста РИА Новости.

За последние четыре года количество россиянок репродуктивного возраста уменьшилось на 1,5 миллиона, отметила Шешко. Сегодня в России 34,3 миллиона женщин репродуктивного возраста, тогда как в 2020 году их было более 35 миллионов.

По закону медицинская стерилизация как метод контрацепции возможна только для людей старше 35 лет или имеющих как минимум двух детей. При наличии показаний и информированного добровольного согласия гражданина процедуру могут провести вне зависимости от возраста и наличия детей.

Ранее стало известно, что средний возраст матери в России с 2013 года увеличился на 3,6%. При рождении первого ребенка средний возраст матери в 2023 году составил 26,6 года, второго – 29,8 года, а третьего – 32 года.

Доля рождений вне зарегистрированного брака снизилась с 29% в 2006 году до 23% в 2013 году, сохранившись до 2023 года. В то же время в последние годы наблюдается тенденция снижения заключения браков.

В Госдуме отмечали, что не собираются устанавливать в России запрет на аборты. Вместе с тем депутаты призвали правительство упорядочить эту сферу оказания медицинской помощи. Речь идет о случаях злоупотребления или нарушения законов в частных клиниках, когда подобные операции "ставятся на поток".