Расходы россиян на средства контрацепции за полгода выросли на более 15%

Фото: depositphotos/encrier

Россияне за первое полугодие 2024 года потратили 19,3 миллиарда рублей на презервативы и противозачаточные таблетки. По данным аналитиков одной из профильных компаний, на которые ссылается газета "Ведомости", расходы граждан на средства контрацепции выросли на 15,57%.

Согласно исследованию, за первые шесть месяцев 2023 года аптеки заработали на этом 16,7 миллиарда рублей, а за тот же период 2022 года – всего 17,2 миллиарда. В качественном выражении, добавляют эксперты, продажи выросли на 8–10%.

Ранее аналитики выяснили, что за весь 2023 год продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции увеличились на 50–60%. Спрос на них продолжил расти и в 2024 году. Так, за первые пять месяцев продажи выросли еще на 26%. Эксперты отметили, что такой рост обусловлен нежеланием граждан заводить детей в неопределенности.

