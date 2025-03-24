Школьницы в Орловской области получат 100 тыс руб за беременность и роды

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В Орловской области единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей будут назначать школьницам, вставшим на учет по беременности. Документ о внесении изменений в указ главы субъекта опубликован на сайте правительства региона.

Изменения были внесены в указ губернатора Орловской области Андрея Клычкова от 12 декабря 2024 года "Об установлении единовременной денежной выплаты при постановке на учет по беременности женщинам, обучающимся по очной форме обучения, проживающим на территории Орловской области, в 2025–2027 годах".

Ранее выплата предназначалась только для беременных, проходящих обучение в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

Ранее стало известно, что Минздрав России планирует внести изменения в перечень медицинских показаний для аборта. В документе ведомства отмечалось, что изменения вызваны новыми возможностями современной медицины, позволяющими сохранить здоровье женщины и плода. В проекте уточнялись заболевания и состояния, из-за которых необходимо прервать беременность в связи с угрозой жизни матери, а также критерии тяжести состояния пациенток.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал сделать для беременных бесплатный проезд в общественном транспорте. Парламентарий обратился с инициативой к зампреду правительства Татьяне Голиковой и напомнил, что Россия взяла курс на поддержку деторождения и укрепления семей. Милонов подчеркнул, что внедрение подобной практики позволит значительно облегчить передвижение будущих мам.