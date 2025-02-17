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17 февраля, 21:25

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Депутат Буцкая: в РФ женщинам необходимо дать право кормить грудью в общественных местах

В РФ могут разрешить женщинам кормить грудью в общественных местах

Фото: 123RF/evgenyatamanenko

У женщин должна быть возможность кормить ребенка грудью в общественных местах, заявила депутат Татьяна Буцкая, отметив, что этот вопрос рассмотрят в Госдуме.

"Очень хочется прописать, что никто не может запретить, выгнать или помешать женщине кормить грудью своего ребенка в общественном месте. И право женщины выбирать, где кормить, и оно не должно быть ограничено тем, что в общественном месте не оборудована комната для кормления ребенка", – подчеркнула она во время трансляции в своем телеграм-канале.

Такая возможность, по мнению парламентария, будет справедливой. Кроме того, Буцкая добавила, что для работающих женщин должно быть место в компании, где они смогут сцедить молоко.

В проекте закона планируют закрепить, что в организациях, где работают свыше 50–100 человек, должна быть оборудована комната для кормящих мам. Этот поможет женщинам сохранить грудное вскармливание, объяснила депутат. Если такого места нет в пределах офиса, то оно должно быть в шаговой доступности от места работы.

Между тем проезд в общественном транспорте может стать бесплатным для беременных. С инициативой выступил депутат ГД Виталий Милонов. Парламентарий в своем обращении напомнил, что Россия взяла курс на поддержку деторождения и укрепления семей. Также в стране действует много федеральных и региональных программ, но ряд регионов РФ предлагает дополнить перечень социальных мер.

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