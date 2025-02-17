Депутат Милонов предложил ввести в РФ бесплатный проезд для беременных

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Проезд в общественном транспорте должен стать бесплатным для беременных, считает депутат ГД Виталий Милонов. С такой идеей он обратился к зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой, сообщает RT.

Парламентарий в своем обращении напомнил, что Россия взяла курс на поддержку деторождения и укрепления семей. Также в стране действует много федеральных и региональных программ, но ряд регионов РФ предлагает дополнить перечень социальных мер.

"В частности, губернатор Кировской области Александр Соколов выдвинул идею наделить беременных женщин правом бесплатного передвижения на общественном транспорте", – отметил Милонов.

Внедрение подобной практики позволит значительно облегчить передвижение будущих мам, уверен депутат. Подобную норму могут распространить на всех женщин, вставших на учет по беременности.

Ранее в ГД предложили обязать работодателей оборудовать помещения для кормления детей грудью. Подобную норму можно было бы оформить через трехстороннее соглашение между работодателем, профсоюзом и работником, отметила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

