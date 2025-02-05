Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 19:21

Политика
Главная / Новости /

Депутат Буцкая предложила обязать работодателей оборудовать помещения для кормления грудью

Помещения для кормления грудью на работе могут появиться в России

Фото: 123RF/evgenyatamanenko

Работодателей в России могут обязать оборудовать помещения для кормления детей грудью. С таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, сообщает телеканал "360".

По словам депутата, эту норму можно оформить через трехстороннее соглашение между работодателем, профсоюзом и работником. При этом она уточнила, что не на каждом рабочем месте можно оборудовать такое помещение, однако это необходимо сделать при наличии возможности.

Как отметила Буцкая, истории, когда женщины кормят грудью в публичных местах, возникают каждый год.

"И вот увидели кормящую женщину и давай к ней придираться. А что придираться? Вы дайте отдельное место, где женщина может покормить ребенка грудью!" – пояснила Буцкая, добавив, что женщины будут рожать, только если у них будут любовь, уверенность и возможность.

Ранее в России предложили выдавать подарочный набор для новорожденного по всей стране. Проект Федерального закона подготовили депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга.

Один из авторов инициативы Павел Крупник назвал подарочный набор новорожденного, или "Детскую коробку", прекрасной практикой последнего времени.

Читайте также


политикаобщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика