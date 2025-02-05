Депутат Буцкая предложила обязать работодателей оборудовать помещения для кормления грудью

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Работодателей в России могут обязать оборудовать помещения для кормления детей грудью. С таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, сообщает телеканал "360".

По словам депутата, эту норму можно оформить через трехстороннее соглашение между работодателем, профсоюзом и работником. При этом она уточнила, что не на каждом рабочем месте можно оборудовать такое помещение, однако это необходимо сделать при наличии возможности.

Как отметила Буцкая, истории, когда женщины кормят грудью в публичных местах, возникают каждый год.

"И вот увидели кормящую женщину и давай к ней придираться. А что придираться? Вы дайте отдельное место, где женщина может покормить ребенка грудью!" – пояснила Буцкая, добавив, что женщины будут рожать, только если у них будут любовь, уверенность и возможность.

Ранее в России предложили выдавать подарочный набор для новорожденного по всей стране. Проект Федерального закона подготовили депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга.

Один из авторов инициативы Павел Крупник назвал подарочный набор новорожденного, или "Детскую коробку", прекрасной практикой последнего времени.