За кормление ответишь: как в РФ будут защищать права мам новорожденных детей

В Госдуме разрабатывают дополнительные меры поддержки для кормящих матерей. Один из законопроектов предполагает штрафы за запрет делать это в общественных местах. Кроме того, обсуждается создание единых норм для школ подготовки к родам и улучшение работы молочных кухонь. Рассказываем подробности.



Поддержка для мам

В Госдуме 5 марта пройдет заседание на тему создания на федеральном уровне программы поддержки грудного вскармливания. Об этом рассказала первый зампред комитета нижний палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, дополнительные меры помощи кормящим женщинам уже давно находятся в стадии разработки. Однако этот процесс планируют ускорить, в том числе из-за случая в одном из московских фитнес-клубов.

По данным СМИ, жительницу столицы выгнали из зала в Кунцеве за то, что она кормила своего ребенка грудью в раздевалке. На это пожаловалась другая посетительница. В итоге администратор клуба якобы на повышенных тонах отчитала молодую маму. Та же в свою очередь постаралась поскорее уйти из-за сильного чувства вины. По факту случившегося в МВД организовали проверку руководства и сотрудников зала, сообщил телеграм-канал SHOT. Схожие ситуации происходили и в других регионах.

По словам Буцкой, в настоящий момент рассматривается возможность введения штрафов для заведений, которые поступают подобным образом. Вместе с тем следует прописать и правила кормления, подчеркнула депутат. Например, женщине должны предоставить для этого удобное место или же ей следует прикрыться. Кроме того, для школ подготовки к родам предлагается создать единые методические рекомендации. Их, по словам Буцкой, направят Минздраву и во все российские регионы. Парламентарий также предложила организовать кабинеты поддержки грудного вскармливания, которые могли бы работать в детских поликлиниках. Помимо того, в планах переформатировать систему молочных кухонь.





Татьяна Буцкая первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства В федеральном законе есть фраза о том, что молочные кухни в виде поддержки для мам и детей обязательно должны быть, но наше исследование показало, что они в нормальном виде существуют только в пяти регионах.

По мнению депутата, важно, чтобы молочная кухня учитывала конкретные нужды каждого ребенка, а не выдавала всем одинаковое питание. Еще одним пунктом программы должно стать создание банков "донорского" грудного молока. К этой системе можно было бы обращаться в том случае, если мама сама по каким-то причинам не может кормить ребенка.



Невозможно все запретить?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Вводить штрафы за запрет на кормление грудью в общественных местах – излишняя мера. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Невозможно все запретить. Многие люди понимают, как правильно себя вести. Мы же не можем прописывать абсолютно каждую деталь в Административном кодексе", – объяснила она.





Светлана Бессараб депутат Госдумы Воспитание – это главное, что необходимо в таком случае. Воспитывать хамов дополнениями в Кодекс об административных правонарушениях – это не действенный механизм. Вводить штрафы будет избыточной мерой.

Кроме того, в России нет запрета на кормление ребенка грудью в общественных местах, обратила внимание депутат. Поэтому женщина имеет право не реагировать на выпады окружающих, если сама не нарушает этические нормы. "Кормление – абсолютно естественное действие. Но нужно соблюдать нормы приличия, прикрываться, не выставлять напоказ", – уточнила Светлана Бессараб.

В качестве меры поддержки она предложила рассмотреть возможность отпускать кормящих матерей пораньше с работы. Депутат уточнила, что в Трудовом кодексе уже сегодня прописаны определенные послабления для таких сотрудниц. В частности, работодатель обязан давать женщинам с детьми до полутора лет дополнительные перерывы, помимо обеденного, для кормления ребенка. Их продолжительность – не менее 30 минут. Сама передышка полагается не реже чем через каждые три часа.

По заявлению сотрудницы, такие перерывы в том числе могут в суммированном виде переноситься, например, на конец смены и подлежат оплате в размере среднего заработка. Однако некоторые матери продолжают кормить ребенка и после полутора лет. В связи с этим депутат предложила отпускать всех женщин, которые находятся в таком положении, на час раньше. "Может, стоит определить, что все мамы могут работать чуть короче день вместо двух перерывов", – сказала Светлана Бессараб.

Вместе с тем депутат согласилась, что работу молочных кухонь нужно переформатировать, так как грудное вскармливание для все большего количества матерей становится недоступным в силу разных причин.

