Депутаты предложили выдавать подарочный набор для новорожденного по всей России

Фото: 123RF/soleg

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга подготовили проект федерального закона, который предлагает в качестве соцподдержки семей предоставлять подарочный набор для новорожденного во всех российских регионах. Об этом сообщает RT.

Как указано в тексте проекта, требования к минимальному составу подарочного комплекта детских принадлежностей на новорожденного утверждаются федеральным органом исполнительной власти. Один из авторов инициативы Павел Крупник назвал подарочный набор новорожденного, или "Детскую коробку", прекрасной практикой последнего времени.

Депутат отметил положительный опыт выдачи таких комплектов и считает, что надо распространить практику на те регионы, где внедрение "Детской коробки" еще обсуждается. Крупник убежден, что совместно с Госдумой и федеральными коллегами получится добиться быстрой реализации инициативы.

Ранее Роскачество разработало проект стандарта на набор для новорожденных. Новый ГОСТ планируется утвердить к середине этого года. Подарок может включать в себя детские вещи и аксессуары, предметы ухода за детьми от нуля до шести месяцев, клеенки, одеяла, игрушки, соски и другое. Подарочные наборы должны выдаваться семьям бесплатно при выписке из роддома.