Депутат Буцкая заявила, что вскармливание улучшает грудь

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Вскармливание улучшает грудь, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Также парламентарий отметила, что вскармливание грудью является профилактикой рака молочных желез.

"Это все для ребенка, ради ребенка. Только в грудном молоке есть, например, стволовые клетки. Как вы не бейтесь, вы в эту банку (смеси для вскармливания. – Прим. ред.) живые клетки стволовые не положите. Если их нет, то не разовьется головной мозг у ребенка", – подчеркнула Буцкая.

Ранее депутат призвала российских женщин рожать в возрасте до 35 лет. Парламентарий объяснила свою позицию знаниями, которые получила еще во время обучения в медицинском институте.

По словам Буцкой, после 35 лет "в геометрической прогрессии" увеличивается риск генетических мутаций.