Депутат ГД Буцкая: россиянкам нужно рожать до 35 лет

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Российским женщинам необходимо рожать в возрасте до 35 лет. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Парламентарий объяснила свою позицию знаниями, которые получила еще во время обучения в медицинском институте. По словам Буцкой, после 35 лет "в геометрической прогрессии" увеличивается риск генетических мутаций.

При этом депутат признала, что с тех пор сильно изменились и возможности медицины, однако, по ее мнению, прибегать к этому нет необходимости.

"Можно все прекрасно встроить до 35", – заключила парламентарий.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, что в возрасте от 20 до 30 лет женщина физически "крепче" и легче переносит роды. Она объяснила, что беременность в раннем возрасте не несет ничего хорошего из-за отсутствия физической и физиологической зрелости, а после 40 лет может спровоцировать генетические нарушения и патологии у ребенка.