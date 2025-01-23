ГД призвала обязать матерей предъявлять детей врачам после родов вне больницы

Фото: 123RF/elenavolf

В Госдуме считают необходимым обязать женщин вызывать врачей сразу после того, как они спонтанно или сознательно родили ребенка вне медицинского учреждения. Депутаты уже прорабатывают соответствующие поправки в законодательство, передает "Парламентская газета".

"Нет ничего сложного в том, чтобы вызвать скорую помощь, если речь не идет, например, о кочевых семьях, но это те малые исключения, которые будут обсуждаться", – высказалась об этой инициативе первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

По словам парламентария, сейчас домашние роды никак не регулируются законом. На этом фоне в России начало расти число доул, то есть помощниц в родах, которые заботятся о женщине на протяжении этого процесса, но не являются медицинским персоналом. При этом, как правило, если ситуация приобретает критический характер, они передают всю ответственность медикам и устраняются, подчеркнула Буцкая.

В свою очередь, член комитета Госдумы по охране здоровья и кандидат медицинских наук Римма Утяшева обратила внимание, что введение соответствующих изменений в законы позволило бы исключить махинации с материнским капиталом. Она имеет в виду ситуации, когда средства перечислялись на неродившихся детей или когда для получения выплат один и тот же младенец предъявлялся несколько раз.

Между тем в 2025 году российские семьи с детьми получат несколько существенных повышений в ряде социальных пособий. Так, с 1 февраля возрастет сумма единовременного пособия при рождении ребенка до 26,4 тысячи рублей. Это также означает прибавку к январю на 1 796 рублей.

