Сенатор Кутепов предложил отменить ограничение на стаж по уходу за детьми

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Сенатор Андрей Кутепов разработал законопроект, которым предлагается отменить ограничение на засчитываемый в страховой стаж период ухода одного из родителей за ребенком, об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

"Действующее правовое регулирование позволяет засчитывать в страховой стаж период ухода только за четырьмя детьми", – объяснил представитель Совфеда в своей пояснительной записке.

В итоге, посетовал Кутепов, россияне с пятью и более детьми лишены этой меры поддержки, что несправедливо. Кроме того, период ухода засчитывается только до достижения ребенком полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности. Законодательная инициатива отправлена на оценку замглавы администрации президента РФ Максиму Орешкину.

Ранее в правительстве Московской области рассказывали, что для молодых семей, родивших третьего и последующих детей, с 2025 года предусмотрена единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей. Речь идет о родителях, которые еще не достигли 35-летнего возраста. Кроме того, они должны жить в браке на территории Подмосковья.

