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Владимир Путин повысил выплаты по уходу за детьми-инвалидами до равной суммы в 10 тысяч рублей. Соответствующий указ главы государства доступен на портале официальных правовых актов.

Речь идет о лицах, которые ухаживают за детьми-инвалидами, инвалидами I группы с детства и из-за этого не работают, поясняется в документе. Кроме того, президент установил ежегодную индексацию выплат по инфляции.

До этого выплаты в размере 10 тысяч рублей полагались только родителям детей-инвалидов и инвалидов I группы с детства и опекунам, не работающим или работающим неполный день. Для других эта выплата составляла 1,2 тысячи рублей. После выхода указа президента выплаты распространяются на все категории.

При этом граждане должны иметь подтверждение того факта, что они ухаживают за ребенком-инвалидом.

Между тем депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил учредить отдельную зарплату-пенсию для родителей, принявших решение о семейном уходе за своими тяжелобольными детьми в ущерб возможности работать. Он считает, что зарплата для таких людей могла бы составлять около 50 тысяч рублей. При этом, по его мнению, конечный размер выплаты должен обсуждаться после того, как инициативу одобрят.

