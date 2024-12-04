Эксперт Иванова-Швец: социальные пенсии вырастут в РФ на 14,75% с апреля 2025 года

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С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России вырастут на 14,75%, рассказала Москве 24 доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала в эфире ОТР, что с 1 января 2025 года в России вырастут страховые пенсии у трудоустроенных и неработающих пожилых. Выплаты проиндексируют на 7,3%.

По словам Ивановой-Швец, получателям социальной пенсии в 2025 году выплаты проиндексируют так же, как и всегда, – весной.



Людмила Иванова-Швец доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Традиционно социальные пенсии увеличатся с 1 апреля в следующем году. Размер повышения составляет, предварительно, 14,75%. Но надо сказать, что по сравнению с предыдущими годами это достаточно высокий процент индексации.

При этом для повышения выплаты не нужно обращаться в Социальный фонд и подавать заявление.

"Все происходит в автоматическом режиме. Никуда не нужно ходить и обращаться. У Социального фонда РФ все данные есть", – указала эксперт.

Ранее сообщалось, что с 1 января москвичам проиндексируют социальные выплаты на 5,5%. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Они вырастут у многодетных семей, детей и родителей погибших военнослужащих, семей, воспитывающих детей с инвалидностью или инвалидов с детства, студенческих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителей, опекунов и приемных семей.

