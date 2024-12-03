Депутат Гаврилов призвал освободить пенсии от налогов

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Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов предложил не облагать налогами накопительную часть пенсий работающих пожилых россиян, передает РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что в нынешнее время, если пенсионер продолжает работать и получает страховую и накопительную пенсии, последняя представляет из себя доход с налогообложением.

"Важно поскорее сделать так, чтобы пенсии наших граждан не облагались налогами. Такая инициатива по освобождению пенсионеров от налогообложения пенсий действительно может стать значительным шагом в улучшении финансового положения наших пенсионеров", – отметил депутат.

Он указал, что благодаря такой мере удалось бы снизить налоговую нагрузку, убрать двойное налогообложение работающих пенсионеров и повысить социальную справедливость в условиях инфляции.

По словам Гаврилова, накопительная пенсия формируется из части страховых взносов, которые направлялись на создание накопительной части. Он объяснил, что данные средства инвестируются, в результате чего при их выплате налоговые органы считают их доходом.

В настоящее время работающие пенсионеры имеют двойную финансовую нагрузку, сказал парламентарий. По мнению депутата, в этом вопросе необходим глубокий анализ законодательных изменений и интересов россиян.

В конце ноября Владимир Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии, который используется для определения ее размера. Теперь в 2025 году он составит 270 месяцев. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

