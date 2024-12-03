Юрист Ногайлиева: две масштабные индексации пенсий пройдут в 2025 году

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Пенсионеров ждут две масштабные индексации в 2025 году. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатиму Ногайлиеву.

По словам эксперта, с 1 апреля будет произведена индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на рекордные 14,75%. Социальные пенсии могут получать пенсионеры, которые не накопили достаточного стажа для получения страховой пенсии, инвалиды и некоторые другие категории.

Уровень индексации страховых пенсий, заработанных на основании страхового стажа, соответствует инфляции за 2024 год и составит 7,3% с 1 января 2025 года.

Кроме того, с 2025 года Социальный фонд возобновит индексацию пенсии всем работающим пенсионерам. Повышение выплат для них будет проводиться на общих основаниях с неработающими пенсионерами, с учетом инфляции за предыдущий год.

"Базой для индексации 2025 года для работающих пенсионеров станет пенсия, которую можно было бы получать с учетом всех пропущенных повышений за годы работы", – рассказала Ногайлиева.

Для этого к пенсии, которую россиянин получает на 31 декабря этого года, прибавят все пропущенные индексации за годы работы (с 2016 года), после чего рассчитают размер индексации от этой базы в 2025 году. Полученный по итогу результат будет прибавлен к фактической пенсии.

В расчет размера прибавки в следующем году возьмут размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, в том числе периодов, когда для работающих пенсионеров индексация приостанавливалась. Тем не менее саму сумму индексации за 2016–2024 годы работающие пенсионеры смогут получить только после завершения трудовой деятельности, подчеркнула юрист.

Между тем в следующем году мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет могут получить накопительную пенсию. В России под такие категории граждан входят свыше 800 тысяч мужчин и более 900 тысяч женщин.

Кроме того, стало известно, что размер минимальной пенсии в 2025 году составит 15 250 рублей. В Госдуме объяснили, что пенсия в РФ не может быть ниже прожиточного минимума. Если же пенсия ниже, то ее доплатят до необходимого уровня.